Deutscher Meistertitel für Alina Böhm

Foto: Sven Albrecht

Bei den Deutschen Judo-​Einzelmeisterschaften in Stuttgart hat sich Alina Böhm (Judozentrum Heubach) den nationalen Meistertitel der Frauen in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm sichern können. Mirjam Wirth (bis 63 Kilogramm), die zweite Teilnehmerin des Judozentrums Heubach, schied dagegen in der ersten Runde aus.

Sonntag, 26. Januar 2020

Alex Vogt

70

Bei den Wettkämpfen am Sonntag ist es dann perfekt gelaufen für die neue Deutsche Meisterin aus Böbingen. „Alina war super drauf und hat die gebotene Chance, dass Mitfavoritinnen auf den Titel beim Grand Prix in Tel Aviv waren, nutzen können“, berichtet Sven Albrecht begeistert. „Sie hat genau das geboten, was nötig war, um Erste zu werden“, fügt er hinzu. In diese Deutschen Meisterschaften startete die Vorjahreszweite mit einem Freilos in der ersten Runde. In der zweiten Runde konnte Böhm ihre Gegnerin Lisa Oberföll aus Karlsruhe mit einer Hüfttechnik werfen und per Haltegriff besiegen. Mit einem souveränen Erfolg gegen ihre zweite Gegnerin Cheyenne Schneider (SC Charis 02 ) qualifizierte sich Alina Böhm für das Halbfinale. Dort traf sie auf ihre Nationalmannschaftskollegin Julie Hölterhoff vom VfL Sindelfingen.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27 . Januar.



Alina Böhm war bei den Deutschen Judo-​Einzelmeisterschaften der Frauen in der Stuttgarter Scharrena in ihrer Gewichtsklasse bisKilogramm als eine Anwärterin auf eine Medaille an den Start gegangen. Trainer Sven Albrecht vom Judozentrum Heubach hatte sich zuversichtlich geäußert, was Böhms Medaillenchancen betrifft. „Wenn alles perfekt läuft, kann sie aber auch Erste werden“, sagte Albrecht im Vorfeld.

