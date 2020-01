„Jugend musiziert“ in Heidenheim und Waldstetten: Das sind die Ergebnisse

Finn Elisabeth Weyrich aus Steinheim am Klavier. Foto: Schloss Kapfenburg

Zum 57 . Mal hat der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ Ostwürttemberg stattgefunden. Die Talente haben ihre musikalische Bandbreite bei „Jugend musiziert“ am Wochenende in Heidenheim und Waldstetten gezeigt.

140 Kinder und Jugendliche aus ganz Ostwürttemberg nahmen am 57 . Regionalwettbewerb teil, um sich musikalisch miteinander zu messen. Einen Auszug aus ihren Wertungsprogrammen zeigen die besten Teilnehmer beim Abschlusskonzert am 9 . Februar in der Freien Waldorfschule Heidenheim.





Drei abwechslungsreiche Tage mit einer beeindruckenden musikalischen Bandbreite wurden in Heidenheim und Waldstetten geboten. Solo gingen die Nachwuchsmusiker am Klavier, mit der Gitarre oder in der Kategorie Gesang an den Start. Im Ensemble zeigten die Bläser und Streicher ihr Können. Modern ging es bei den Schlagzeugern zu, die in der Kategorie Drum-​Set (Pop) antraten.





Wer aus Schwäbisch Gmünd und aus der Umgebung einen Preis bekommen hat, lesen Sie am 28 . Januar in der Rems-​Zeitung.



Dass sich das viele Üben der vergangenen Wochen gelohnt hat, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse: InsgesamtderTeilnehmer erhielten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der im März in Tuttlingen und Waldstetten stattfindet. Im Mai und Juni treffen sich die Besten der Besten beim Bundeswettbewerb in Freiburg.

