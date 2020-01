Mutlangen: Warum Hundehalter auf ihre Tiere aufpassen müssen

Foto: gebo

Diesen Spaziergang mit drei relativ kleinen und angeleinten Windhunden hatte sich ein Mann am Freitag anders vorgestellt. Unerwartet habe nämlich ein deutlich größerer, nicht angeleinter Hund angegriffen und einen Whippet-​Rüden sehr schwer verletzt.

Montag, 27. Januar 2020

Gerold Bauer

22 Sekunden Lesedauer



Unter anderem erlitt der kleine Windhund eine tiefe Bisswunde am Körper; am Hinterlauf entstand ein Trümmerbruch. Beim Versuch, seine Hunde zu schützen, sei auch der Mann leicht an der Hand verletzt worden, wurde der Rems-​Zeitung berichtet.





Die RZ geht in der Montagsausgabe aufgrund des Vorfalls der Frage nach, welche Pflichten ein Hundehalter hat!

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

506 Aufrufe

4 Stunden Online