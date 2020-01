Dieter Gerstlauer wird 60

„Mit Herz und Verstand und Erfahrung“ wolle er weitere acht Jahre an der Spitze der Gemeinde stehen, um Durlangen in eine gute Zukunft zu führen. Das hatte Dieter Gerstlauer bei der Kandidatenvorstellung zu seiner vierten Wahl angekündigt. An diesem Dienstag wird der Bürgermeister 60 Jahre alt.

Dienstag, 28. Januar 2020

Manfred Laduch

Auch wenn das Ergebnis ziemlich knapp war: Die Bürgerinnen und Bürger wollten ihn mit Mehrheit weiter im Amt sehen. Dabei war dieses für Dieter Gerstlauer nur in den seltensten Fällen vergnügungssteuerpflichtig. Über lange Zeit galt der Durlanger Gemeinderat als einer der streitlustigsten im Altkreis Gmünd. Da war der Schultes am laufenden Band als Diplomat, Schlichter und Feuerwehrmann gefragt. Den ganzen Artikel über Dieter Gerstlauer gibt es in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

