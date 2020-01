Nach teils orkanartigen Böen: Feuerwehren Gmünd und Waldstetten im Einsatz

Immer wieder kurz und heftig fegten am Dienstagnachmittag Sturmböen durch den Gmünder Raum. Am Oberen Zusenhof bei Waldstetten fiel ein Baum auf ein Wohnhaus. Die Bergung ist ziemlich kompliziert.

Dienstag, 28. Januar 2020

Heino Schütte

Im Ostlabkreis waren mehrere Feuerwehren im Einsatz, um Sturmschäden zu beseitigen. Insgesamt halten sich die Schäden bislang (Stand Dienstagabend) in Grenzen. Straßen mussten nicht gesperrt werden. Am Klepperle-​Radweg drohte ein Baum umzustürzen. Die Gmünder Feuerwehr war im Einsatz. Ein weiterer umgeknickter Baum hielt die Feuerwehren Waldstetten und Schwäbisch Gmünd in Atem. Dieser war sehr unglücklich auf ein Wohnhaus am Oberen Zusenhof gestürzt. Mit Hilfe einer Drehleiter und eines Krans muss der Baumriese, der unter Spannung steht, vom Gebäude sorgsam entfernt werden, damit nicht noch mehr Schaden entsteht. Im Raum Waldstetten, so wird berichtet, waren die Böen kurzzeitig mit Orkanstärke über die Höhenlagen gefegt. Der Temperatursturz innerhalb von wenigen Minuten war extrem. Achtung! Für die Nacht sind Schneefälle und –verwehungen angekündigt.

