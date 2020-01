Paulaner eröffnet wieder

Am Samstag wird das Paulaner Wirtshaus am Oberen Marktplatz in Schwäbisch Gmünd wieder eröffnet. Den neuen Betreiber kennen die Gmünder bereits, und sie wissen, dass sie sich auf gute Qualität verlassen können. Denn Safet Ljajka ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die von den Gästen nicht mehr sehr geschätzte Stadtgarten-​Gastronomie wieder zu einem qualitätvollen Hort der gepflegten Gastlichkeit zu machen.

Mittwoch, 29. Januar 2020

Heinz Strohmaier

Das Paulaner Wirtshaus ist mehr als nur ein Restaurant. Es ist ein echt bayerisches Wirtshaus mitten auf dem historischen Gmünder Marktplatz. Die große Wiedereröffnungs-​Party findet an diesem Samstag,. Februar, statt und beginnt mit dem Fassanstich umUhr. Bis zur Eröffnung der benachbarten Eisbahn gibt es Live-​Musik. Außerdem dürfen sich Gäste am Samstag und Sonntag über ein Sonderangebot für „Bier, Weißwurst und Brezn“ freuen. Mehr in der Rems-​Zeitung am Donnerstag.

