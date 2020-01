Wohnraum ist in Heubach knapp — und das Geld für Investitionen ebenfalls

Auf Meilensteine im Haushaltsplan für das Jahr 2020 wies Bürgermeister Frederick Brütting in der Sitzung des Gemeinderats hin. Der Kämmerer überbrachte die Hiobsbotschaft, dass eine überraschende Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von einer Million Euro den Spielraum für Investitionen im Jahr 2020 stark einschränkt.

Mittwoch, 29. Januar 2020

Gerold Bauer

Als sehr große Herausforderung bezeichnete der Heubacher Schultes die Schaffung weiterer Betreuungsplätze für Kinder.







Die Baukräne auf dem ehemaligen Triumph-​Areal an der Mögglinger Straße künden nach Brüttings Worten weithin sichtbar an, dass dort etwas Bedeutendes entsteht. Besonders hob Brütting in diesem Zusammenhang den dort vorgesehenen und in Heubach dringend benötigten sozialen Wohnungsbau hervor. Genannt wurde vom Bürgermeister als herausragendes Projekt zudem der Ausbau eines Nahwärmenetzes in Heubach. Die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle sowie weitere Projekte im Stadtteil Lautern hat er ebenso erwähnt.

