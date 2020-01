1 . FC Heidenheim: Patrick Schmidt kickt in der Rückrunde für Dynamo Dresden

Personelle Veränderung im Kader des 1 . FC Heidenheim 1846 zum Beginn des neuen Jahres: Stürmer Patrick Schmidt wird für die verbleibenden Rückrundenspiele der Saison 2019 /​ 2020 in der 2 . Bundesliga an Dynamo Dresden ausgeliehen. Beim FCH besitzt Schmidt noch einen Vertrag bis zum 30 . Juni 2022 .

„Patrick kam mit dem Wunsch auf uns zu, für die Rückrunde nach Dresden ausgeliehen zu werden. Bei uns konnte er zuletzt nicht die Spielzeit sammeln, die er sich selbst erhofft. Deshalb ist dieses Leihgeschäft für ihn und uns bis zum Saisonende eine sinnvolle Lösung“, erklärt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, den Wechsel des-​Jährigen.

In dieser Saison kam Patrick Schmidt in der 2. Bundesliga bislang in vier Partien zum Einsatz, insgesamt kommt der Angreifer seit seinem Wechsel vom 1. FC Saarbrücken nach Heidenheim im Sommer 2018 auf 25 Pflichtspiele für den FCH, in denen er einen Treffer erzielte und drei weitere vorbereitete.

