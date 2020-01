Alexander Bechthold kehrt zur SG Bettringen zurück

Die SG Bettringen freut sich über den bereits dritten Neuzugang in dieser Winterpause. Alexander Bechthold kehrt zum Bezirksliga-​Zweiten zurück.

Freitag, 03. Januar 2020

VfB

FC

„Nach einem Jahr Fußball-​Pause habe ich wieder richtig Lust, anzugreifen. Da kam für mich nur die SGB infrage, deren Ergebnisse ich aus der Ferne stets verfolgt habe“, sagt Bechthold. „Meine schönsten Erlebnisse waren in der F-​Jugend der Gewinn der Bezirkshallenrunde und in der B-​Jugend der Aufstieg in die Verbandsstaffel“, erinnert er sich zurück. Dazwischen und danach schnürte Bechthold die Schuhe für denStuttgart (D-​Jugend, zwei Jahre) sowie für Normannia Gmünd (A-​Jugend, zwei Jahre). Im Seniorenbereich kickte er für den TSV Essingen und den SV Ebnat, ehe es ihn nach Düsseldorf verschlug. Der ehemalige ukrainische Nationalspieler Andrij Voronin hat ihn dort beimBüderich trainiert.

