Weiterer Bürgermeister-​Kandidat

Foto: pr

Alfdorf hat noch einen Bewerber für das Amt des Bürgermeisters. Ronald Krötz möchte Einzug ins Alfdorfer Rathaus halten und hat mit seinem Wahlkampf um die Gunst der Bürgerinnen und Bürger begonnen.

Freitag, 03. Januar 2020

Heinz Strohmaier

25 Sekunden Lesedauer



2019

Neben Amtsinhaber Michael Segan hatte auch Thomas Hornauer seinen Hut in den Ring geworfen. Weder im Rems-​Murr-​Kreis, wo er zuhause ist, noch im Ostalbkreis ist Ronald Krötz ein Unbekannter. Als langjähriger Pressesprecher der Polizeidirektion Aalen kennen viele Menschen mindestens seinen Namen. Der studierte Verwaltungswirt (FH) ist Polizeihauptkommissar. In seiner Heimatgemeinde Urbach ist er zudem seit Juniauch als Gemeinderat engagiert in der Kommunalpolitik. Er sei bewusst parteilos, sagt Krötz.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

334 Aufrufe

6 Stunden Online