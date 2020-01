Wochenende: 250 Jahre Beethoven

Das erste Wochenende im Jahr 2020 — und gleich ein „langes“, denn am Montag ist Dreikönig und damit Feiertag. Um einen musikalischen König geht es in unserer Wochenende-​Beilage. Das Jubel-​Jahr aus Anlass des 250 . Geburtstags von Ludwig van Beethoven bietet die Chance, überholte Bilder vom Komponisten durch frische zu ersetzen

Freitag, 03. Januar 2020

Heinz Strohmaier

Ein neuer Blick auf den Titan, dessen Musik auch nach mehr alsJahren noch frisch wirkt. Auch auf Seiteder Rems-​Zeitung vom Samstag widmen wir uns dem Thema Beethoven. Ein anderes Thema ist noch nicht so alt: Auf der Seite Kind+Kegel geben wir Tipps, wie man möglicherweise verhindern kann, dass sein Kind später auf dumpfen Populismus einsteigt oder gar zum Nazi wird? Nur so viel: Gute Bildung allein schützt nicht.Auf insgesamt acht Reiseseiten bekommt man schon einen Vorgeschmack auf die große Messe CMT in Stuttgart, die in einer Woche dann beginnt. Das lesenswerte Wochenende kann beginnen!

