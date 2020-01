Frank Hose: Abschied von der ODR

Er wollte es kurz machen. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit. „Ich rede ja lang.“ Am Ende waren es 24 Minuten. Seine Rede zum Abschied gliederte ODR-​Chef Frank Hose in vier Fragen, von denen die dritte lautete: „Was habe ich gelernt?“ Antwort: „Das Wir ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Donnerstag, 30. Januar 2020

Und so dankte der scheidende ODR-​Chef vor allem seiner Mannschaft. Die Zusammenarbeit habe Riesenspaß gemacht, sagte er. Hose dankte für 35 „erlebnisreiche Jahre“ in der EnBW-​Familie, von denen die letzten elf bei der ODR „die schönsten und abwechslungsreichsten“ waren. Und er gab sich bescheiden. Die beste Art, Glück und Erfüllung zu finden, sei, Dankbarkeit zu empfinden. Mehr in der Rems-​Zeitung am Freitag.

