Polizeiverordnung: Wilde Müllablagerungen auf Privatflächen bleiben normalerweise ungesühnt

Der Gemeinderat hat am am Mittwoch einstimming die neue Polizeiverordnung verabschiedet. Vor allem Müllsündern drohen ab sofort Bußgelder bis 5000 Euro. Bürger bemängeln jedoch, dass die wilde Abfallentsorgung auf Privatflächen ungesühnt bleiben, obwohl diese gleichfalls das Stadtbild besonders in der Innenstadt stellenweise enorm beeinträchtigen.

Donnerstag, 30. Januar 2020

Heino Schütte

Gerd Hägele, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Schwäbisch Gmünd, bestätigt, dass bei Müllablagerungen auf privaten Flächen den Ordnungshütern tatsächlich die Hände gebunden seien. Es sei denn, von den Abfällen gehe eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus., wie es beispielsweise bei Rattenbefall der Fall wäre. Im Hinblick auf die Polizeiverordnung haben sich Bürger mit entsprchenden Klagen und Bobachtungen an die Rems-​Zeitung gewandt. Mehr dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.

