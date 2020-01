Sebastian Schiek wechselt zum VfR Aalen

Rechtsverteidiger Sebastian Schiek ist der vierte Winterneuzugang des Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen. Der 29 -​Jährige war seit Sommer ohne Vertrag, zuvor spielte er für Fortuna Köln und die SG Sonnenhof Großaspach.

Donnerstag, 30. Januar 2020

Der gebürtige Bruchsaler hat beim VfR Aalen bis zum Sommerunterschrieben. „Auf Grund der Verletzungsproblematik auf den Außenverteidigerpositionen wollten wir dort noch einmal reagieren“, sagt Roland Seitz. „Sebastian Schiek ist ein Spieler, der uns sofort weiterhelfen wird. Seine Erfahrung, die Athletik und sein Tempo machen ihn zu einem starken Außenverteidiger. Ich freue mich, dass er schon mit ins Trainingslager fliegt“, so der VfR-​Trainer weiter.Der Defensivspieler kam in der vergangenen Saison aufPflichtspiele für die Kölner. Insgesamt kann Schiek aufSpiele in der. Liga undSpiele in der. Bundesliga zurückblicken.

