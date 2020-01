Zwergziegen: Wo Damen Bart und Hörner tragen

Fotos: dw

Wenn Susanne und Martin Senger in Obergröningen die Tür zum ehemaligen Kuhstall öffnen, dann betritt der Besucher ein Ziegenparadies. Vor 15 Jahren entschied sich die Familie die Milchviehhaltung aufzugeben, aber ganz ohne Tiere wollten die Sengers nicht leben.

Bei einem Besuch auf dem Schaubauernhof der Stuttgarter Wilhelma entdeckten sie westafrikanische Zwergziegen, und beide bestätigen; „Das war Liebe auf den ersten Blick“. Von da an wussten sie, wie sie ihren Stall am Ortsende von Obergröningen wieder mit Leben füllen konnten. Aber dazu musste dieser umgebaut werden.Die ganze Geschichte am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

