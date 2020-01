Innerorts mit über 100 km/​h unterwegs

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd führte am Freitagvormittag Geschwindigkeitskontrollen in der Wilhelmstraße in Lorch durch. Trauriger Spitzenreiter war ein 21 -​jähriger Fahrer eines Ford Transit, der gegen 10 . 45 Uhr mit 113 km/​h gemessen wurde.

Freitag, 31. Januar 2020

Nicole Beuther

Der junge Mann muss sich nun neben einem Bußgeld vonEuro sowie zwei Punkten in Flensburg auch auf ein dreimonatiges Fahrverbot einstellen.

