Klaus Moser wird 70

Klaus Moser, Hauptgeschäftsführer a. D. der Industrie– und Handelskammer Ostwürttemberg, feiert am Freitag, 31 . Januar, seinen 70 . Geburtstag.

Freitag, 31. Januar 2020

Am. Novemberwurde Klaus Moser durch die Vollversammlung der IHK Ostwürttemberg zum Hauptgeschäftsführer gewählt. Dieses Amt trat er am. Aprilan. Moser setzte sich an der Spitze der IHK als ausgewiesener Wirtschaftsexperte und engagierter Interessensvertreter für die regionale Wirtschaft ein. Er war ein hervorragender Netzwerker innerhalb und außerhalb der Wirtschaft.In den Jahrenbiswar Moser Mitglied im Hochschulrat der Hochschule Aalen (HTW). Für seine Verdienste wurde ihm im Septemberdie Würde des Ehrensenators verliehen. Aktuell ist er der HTW als Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums weiter verbunden. In der Hochschule für Gestaltung, Schwäbisch Gmünd, steht Moser seitdem Hochschulrat vor. Weitere Funktionen und Ämter in Bildung und Sport, im kulturellen und sozialen Bereich begleitet der nunmehr-​jährige.

