Zweite Kandidatenvorstellung in Lorch: Visionen und „Comedy“

Bürgermeister Karl Bühler als Leiter der Kandidatenvorstellung wachte mit stoischer Miene darüber, dass die „Spielregeln“ eingehalten wurden. Viele Bürgerinnen und Bürger hingegen konnten sich ein herzhaftes Lachen nicht verkneifen, als zwei Kandidaten Pointen servierten, die reif für einen Comedy-​Auftritt gewesen wären.

Freitag, 31. Januar 2020

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Einige Kandidaten hielten in der zweiten „Runde“ am Donnerstag in der vollbesetzten Mehrzweckhalle auf dem Schäfersfeld nahezu exakt die gleiche Rede wie tags zuvor in der Remstalhalle in Waldhausen.





Womit die zwei Frauen und die vier Männer überzeugen wollten und was sie auf Fragen des Publikums antworteten, steht am 31 . Januar in der RZ!







