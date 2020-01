Ein neues Jahr — und was kommt jetzt?

Mit großem Brimborium wird der Jahreswechsel gefeiert. Aber macht es wirklich Sinn, der Nacht vom 31 . Dezember zum 1 . Januar so viel Bedeutung beizumessen? Die Marginalien am 4 . Januar in der Rems-​Zeitung drehen sich um dieses Thema!

Samstag, 04. Januar 2020

Gerold Bauer

Schon im Vorfeld von Silvester hat die Frage nach dem Sinn oder Unsinn des Feuerwerks die Leserschaft der RZ quasi gespalten. Doch darum geht es in den Marginalen eher am Rande. Vielmehr steht die kulturgeschichtliche Frage im Fokus: Ist dies überhaupt ein so besonders Datum?

