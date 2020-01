Leichnam nahe der Rems entdeckt

Am Freitagabend gegen 18 : 30 Uhr hatte eine Zeugin über Notruf mitgeteilt, dass möglicherweise menschliche Überreste auf einer Grünfläche an einem Feldweg in der Verlängerung der Kanalstraße in Remshalden-​Grunbach liegen. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnten Polizeibeamte dann den Leichnam einer Person im Gebüsch feststellen.

Die Polizei geht davon aus, dass aufgrund der Auffindesituation die Person dort bereits länger gelegen hat. Die Kriminalpolizei hat am Fundort die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich möglicherweise um eine seit längerem vermisste Person.

Bei der am Freitagabend in einem Gebüsch nahe der Rems aufgefundenen Leiche handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine seitvermisste Frau aus Welzheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau aus Welzheim wurde daher zurückgenommen.

