1 . FC Nürnberg und der VfB Stuttgart siegen beim 13 . Stuifencup

Fotos: Caliskan

Der Stuifencup des TSGV Waldstetten ist in jedem Jahr ein Jugendfußballturnier der Superlative – jedoch mit einigem Aufwand verbunden. Doch auch bei der 13 . Auflage haben die Waldstetter Verantwortlichen wieder keine Wünsche bei den zahlreich erschienenen Mannschaften offengelassen. Bei der U-​ 13 -​Konkurrenz hat sich der 1 . FC Nürnberg, im U-​ 11 -​Vergleich der VfB Stuttgart durchgesetzt.

Montag, 06. Januar 2020

Timo Lämmerhirt

Die erste Überraschung gab es dann aber direkt im Viertelfinale, als der VfB unglücklich nach Neunmeterschießen mit 4 : 5 gegen Unterhaching die Segel streichen musste. „Es war schon eine kleine Überraschung. Aber vom Punkt ist es wie bei den Großen: da gewinnt einfach der Glücklichere“, sagte Organisator Rainer Uhl.





Den ausführlichen Bericht sowie eine Ergebnisübersicht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Begonnen hatte dieses große Doppelturnier bereits am Sonntag mit den U-​-​Mannschaften. In der Vorrunde für Furore gesorgt hatten vor allem die Teams des VfB Stuttgart und des. FC Nürnberg – in der anderen Gruppe zelebrierten die Nachwuchskicker des FC Augsburg und des FC Ingolstadt Hallenfußball vom Feinsten. Obwohl die Nürnberger Gruppenzweiter geworden sind, haben sie sich in der Gruppe nochgegen den späteren Tabellenführer aus Stuttgart durchgesetzt. Außer Konkurrenz mitgekickt hatten die Nachwuchsfußballer des Gastgebervereins, die erwartungsgemäß mit den Profis von morgen nicht mithalten konnten. Dennoch ist es immer wieder ein Highlight für die Junglöwen, bei dieser Veranstaltung mit dabei zu sein. Insgeheim hatte sich der Waldstetter Anhang zumindest ein eigenes Tor gewünscht – bei diesem frommen Wunsch ist es dann aber letztlich auch geblieben.

