TSGV Waldstetten setzt sich beim Dreikönigsturnier des TV Straßdorf durch

Fotos: Caliskan

Beim traditionellen Dreikönigsturnier des TV Straßdorf ist es zwar zu keiner Riesenüberraschung gekommen, aber eine kleine Überraschung war es schon, dass es die zweite Mannschaft der Gastgeber ins Finale geschafft und zuvor die eigene erste ausgeschaltet hatte.

Montag, 06. Januar 2020

Timo Lämmerhirt

Im Viertelfinale gelang Waldstetten der höchste Tagessieg: 8 : 0 gegen Mutlangen. Im letzten Viertelfinale zwischen Böbingen und Straßdorf II musste ein Neunmeterschießen her, das Straßdorf mit 4 : 3 gewann. (Text von Heinz Strohmaier)





Den ausführlichen Bericht mitsamt aller Ergebnisse lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Dienstag.



Eigentlich standen die Favoriten in den drei Gruppen von der Klassenzugehörigkeit schon vorher fest: Landesligist TSGV Waldstetten in der Gruppe C, Bezirksligist SG Bettringen in der Gruppe B und Bezirksligist und zugleich Titelverteidiger Sportfreunde Lorch in der Gruppe A. Doch bereits im allerersten Spiel des Nachmittags kassierten die Lorcher gegen den TV Straßdorf II eine-Niederlage und verloren danach auch aufgrund einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters gegen Herlikofen mit. Damit war Lorch schon raus.In der Gruppe B war das U-​-​Team des FC Normannia die große Unbekannte, spielte auch nicht schlecht, doch nach einer-Klatsche gegen Durlangen reichte es nur noch zu zwei Unentschieden gegen Bettringen und Iggingen. Im übrigen die einzigen Unentschieden des gesamten Turniers.Waldstetten marschierte ungestreift durch durch die Gruppe:gegen Straßdorf I,gegen Burgberg/​Hohenmemmingen undgegen Böbingen.

