Ausgebüxte Kuh beschädigt Streifenwagen und flüchtet

Ein Mann meldete der Polizei am Montagabend gegen 18 Uhr, dass auf der B 19 bei Algishofen eine Kuh auf der Fahrbahn stehen würde. Als Beamte des Aalener Polizeireviers am genannten Ort eintrafen, stand der Vierbeiner in der angrenzenden Wiese. Aber wie lockt man eine Kuh wieder in den Stall?