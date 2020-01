Dartsport: Gögginger André Reupke überrascht mit zweitem Platz

Um 1 Uhr Samstagnacht hat es in diesem Jahr festgestanden: Denis Holzwarth hat die „ 9 . Single-​Darts-​WM“ gewonnen, sich im Finale letztlich souverän gegen André Reupke aus Göggingen durchgesetzt. Doch auch der Zweite hat sich keinesfalls geärgert, ist der zweite Platz doch ein großer Erfolg.

Reupke, der als Peru angetreten war, marschierte schon durch die Gruppe mit sieben Siegen. In den K.o.-Spielen dann hat er kein einziges Leg mehr abgegeben, siegte 2 : 0 , 3 : 0 , 3 : 0 und selbst im Halbfinale dann mit 4 : 0 .





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.



„Ich war schon sehr über die Ausgänge der Achtel– und Viertelfinals überrascht. Der Einzug ins Halbfinale war schließlich schon ein unglaubliches Gefühl für mich“, sagte Reupke nach der Veranstaltung nicht ohne Stolz.Turnierorganisator Vjekoslav Balaz ist mit dem diesjährigen Verlauf dieses Turniers, was mitTeilnehmern erneut ausgebucht war, mehr als zufrieden. Es hat alles reibungslos funktioniert, es gab keine Verzögerungen – das hatten wir in dieser Form tatsächlich noch nie.“ UmUhr hat er die Dartspieler und Zuschauer im Gögginger Fenschderle begrüßt, danach stand die Auslosung auf dem Programm, ehe sich die Darter im Gruppenmodus duellierten. Bei diesem Feld hatte jeder Spieler das Vergnügen, satte sieben Partien zu spielen. Für das erste Ausrufezeichen sorgte aber nicht etwa einer der Finalisten. Florian Steeb warf den erstener (von insgesamtan diesem Abend), fast zeitgleich übrigens mit Reupke (warf insgesamt drei) – dazu knackte der Alfdorfer Steeb in dieser ersten Partie gleich auch noch den Jackpot für einer High-​Finish.Euro konnte er am Ende des Abends mit nach Hause nehmen, ein höheres High Finish schaffte in der Folge keiner mehr.Kein einziger Leg-​Verlust

