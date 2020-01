Schusswechsel in Waiblingen

Seit kurz vor 12 Uhr befindet sich die Polizei im Großeinsatz im Waiblinger Gewerbegebiet Eisental. Dort wurden gegen 11 . 40 Uhr Schüsse gemeldet.

Dienstag, 07. Januar 2020

Heinz Strohmaier

Die Beamten fanden kurz darauf einen schwer verletzten Mann mit Schussverletzung in einem Gewerbeobjekt in der Gewerbestraße auf. Der-​jährige Mann wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei befindet sich mit einem Großaufgebot im Einsatz und fahndet mit starken Kräften. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen.

