14 Auszubildende aus sieben Ländern

Foto: msi

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist längst kein Geheimnis mehr. Allerorten kämpfen die Pflegeheime, um qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu halten. Im Haus Edelberg in Wetzgau geht man mit 14 Azubis aus sieben Nationen nun neue Wege, um sich der Problematik zu stellen.

Mittwoch, 08. Januar 2020

Heinz Strohmaier

28 Sekunden Lesedauer



14

8

„Der Pflegemarkt ist komplett leer. Unser Versuch gegenzusteuern ist es jetzt, eigene Fachkräfte heranzuziehen“, erklärt Einrichtungsleiter Georg Junimann. Vor allem mittelfristig wollen sie dem Mangel so gut aufgestellt begegnen. DieAzubis kommen aus Kroatien, Polen, Kasachstan, Madagaskar, Nigeria, Vietnam und natürlich aus Schwaben. Eine multikulturelle Mischung, die unter Anleitung von zwei eigens freigestellten Mentorinnen gemeinsam lernt und in Teilen auch zusammen wohnt. Mehr in der Rems-​Zeitung am. Januar.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Rehnenhof-Wetzgau ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

284 Aufrufe

6 Stunden Online