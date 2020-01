Auf den Glaubenswegen wandern

Erst jüngst sei er mit seiner Frau unterwegs gewesen, erzählt der Erste Bürgermeister Dr. Joachim Bläse beim Pressegespräch zu den Wanderungen, die die mit religiösen Veranstaltungen verbunden werden. Dabei sei ihm aufgefallen, dass an einigen Wegkreuzen Wanderer gestanden seien. Am Mittwoch wurden die neuen Wanderführer vorgestellt.

In diesem Jahr seien es ganzeVeranstaltungen, die zu den Glaubenswegen veranstaltet werden, berichtet Conny Steinbach von der Touristik + Marketing GmbH. Seitgibt es das Konzept.Zusätzlich zu einem Buch gibt es einen kompakten Wanderführer, den Terminkalender als Heft. „Die Auflage liebt bei“, berichtet Steinbach. Bis zu m Jahresende seien alle Hefte erfahrungsgemäß weg. „Die Nachfrage ist groß.“ Die Infos und zusätzliche Termine gibt es auch im Netz auf der Homepage www​.glaubenswege​.deAuch auf der CMT in Stuttgart am Wochenende sollen die Hefte verteilt werden. „Wir verstehen uns als Anlaufstelle für die gesamte Region“, sagt Markus Herrmann, Leiter der Touristik + Marketing GmbH. Glücklicherweise habe das Wandern den „allbackenen“ Touch verloren, sagt Herrmann. Mehr darüber am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

