Welttag der Religionen in Schwäbisch Gmünd

Die Arbeitsgruppe Interreligiöser Dialog der Stadt Schwäbisch Gmünd ergänzt die seit 2016 stattfindenden Begegnungen im Rahmen von gemeinsamen Festen und öffentlichen Dialogforen um eine Informationsveranstaltung zum Thema „Weltreligionen“ am 18 . Januar. Erstmals findet zum Tag der Weltreligionen auch eine große Veranstaltung in Schwäbisch Gmünd statt.

Zum „Welttag der Religionen“, der seitbegangen wird und der zeitgleich mit demeingeführten „Welttag des Migranten und Flüchtlings“ stattfindet, stellen zwölf Mitglieder der Arbeitsgruppe Interreligiöser Dialog ihre lokale Gemeinschaft oder Organisation im Foyer der VHS vor und stehen für Fragen oder Erklärungen zur Verfügung. Das vielseitige Programm präsentiert die Breite an religiösem Leben in Schwäbisch Gmünd. Mehr dazu erfahren Sie am. Januar in der Rems-​Zeitung.

