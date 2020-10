3 . Oktober 1970 : Ein ganz besonderer Tag für die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd

Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd ist eine der ältesten im Land. Vor genau 50 Jahren, am 3 . Oktober 1970 , wurde sie im Rahmen eines „Tages der Feuerwehr“ aus der Taufe gehoben. Die Rems-​Zeitung widmet in dieser Woche — ausnahmsweise wegen des Feiertags bereits in der Freitagsausgabe — ihre „Samstagsreportage“ diesem Ereignis, den Erinnerungen und auch der Gmünder Jugendfeuerwehr heute, in der unter der Obhut von engagierten Betreuern fast 200 Jungen und Mädchen eine spannende und segensreiche Freizeitgestaltung finden, die das Leben prägt.

Jener. Oktoberwar in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Tag für die Gmünder Feuerwehr. Denn erstmals in ihrer heute fast-​jährigen Geschichte übergab damals Oberbürgermeister Dr. Norbert Schoch dem unvergessenen Stadtbrandmeister Edmund Pflieger einen Kommandowagen (VW Variant). Pflieger war es, der das Problem der Nachwuchförderung rechtzeitig erkannte. Die Gmünder Feuerwehr zählte damals rundaktive Mitglieder. Heute sind es im Verbund mit den Stadtteilfeuerwehren fastAktive. Durch die Jugendfeuerwehr sind die Gmünder Brand– und Katastrophenschützer auch weitgehend frei von Nachwuchssorgen. Kein Vergleich auch bei der technischen Ausrüstung und beim Fuhrpark damals und heute. Bemerkenswert, wie leidenschaftliche Oldtimerfreunde aus den Reihen der Gmünder Feuerwehr damalige Fahrzeuge hegen und pflegen. Rechtzeitig zum Jugendfeuerwehr-​Jubiläumsjahr wurde auch der historische Kommandowagen restauriert. Doch: Wegen Corona mussten und müssen leider alle Feiern abgesagt werden. Die Rems-​Zeitung will dennoch gratulieren und hat anlässlich des. Geburtstag auch im Archiv nachgeblättert.

