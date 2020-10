Gmünd: Forum Elektromobilität am 15 . Oktober

Am Donnerstag, 15 . Oktober, findet um 17 Uhr das achte Gmünder Forum Elektromobilität im Congress-​Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd statt. „Längst hat sich dieses als eine der größten Plattformen Süddeutschlands für den Dialog unter Experten und Interessierten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik etabliert“, meint Alexander Groll vom Amt für Wirtschaftsförderung in Gmünd.

Auch in diesem Jahr beleuchtet das Forum in Impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion, dass im Verkehrsbereich längst Fokussierungen auf eine zukunftsfähige, klimaneutrale, digitale und autonome Mobilität einer möglicherweise ganz anderen Art gesetzt sind. Steigende Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge verdeutlichen den starken Trend nach oben.



