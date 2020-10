Neuer Kulturbahnhof in Aalen steht vor der Eröffnung

Von der ausgebrannten Bahnhofshalle zur schnieken Kulturinstitution: Der Aalener Kulturbahnhof „Kubaa“ wird am Wochenende eröffnet. Beim Vorab-​Rundgang sind die Arbeiten noch im Endspurt.

Weitere Bilder sehen Sie am 2 . Oktober in der Rems-​Zeitung. Einen ersten Eindruck im Film gibt es hier.







Zehn Minuten zeigt Google Maps an. So lange dauert es vom Gleis zum neuen Kulturbahnhof in Aalen. Wenn man zügig läuft. Der Weg führt über geschotterte Plätze und vorbei an Baustellenfahrzeugen durch das neue Stadtquartier. Überall zeigt sich: Die Arbeiten sind im Endspurt. Sägen rattern, Arbeiter tragen Pakete durch in das Gebäude, Kabel und Werkzeug liegen noch herum.

