Biker bauen Downhill-​Trail im Schaubenwald

Seit etwa einem Jahr arbeiten junge Biker an der neuen Downhillstrecke im Schaubenwald. Den Bau erledigen die Jungs alleine und von Hand. In Abstimmung mit der Stadt.

Samstag, 10. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

Was der Trail mit Neuseeland zu tun hat und warum sich die Eröffnung nun doch noch einmal verzögert lesen Sie am 10 . Oktober in der Rems-​Zeitung.



Ein Jauchzer gellt durch den Schaubenwald – dort wo es hinter dem Tennisverein Mutlangen in den Wald hinein geht. Zwei Jungs fahren mit ihren Mountainbikes entlang des neuen Trails den steil abfallenden Hang hinab. „Servus Jungs!“ ruft einer der beiden, als sie auf eine Gruppe junger Arbeiter treffen. „Morgen“ antwortet einer aus der Gruppe – obwohl es schonUhr nachmittags ist. Knapp zehn Arbeiter sind damit beschäftigt, Erde zu hacken, Schaufeln und Schubkarren zu füllen. Die beiden Neuankömmlinge lehnen ihre Räder an einen Baum. Einer stellt eine Musikbox an, während der andere zwei Schaufeln holt, um mitanzupacken. Ein Baumstumpf, der noch aus der Erde ragt, soll mit Erde überdeckt werden. Dort soll ein „Roller“, ein überfahrbarer Hügel entstehen. Und damit eines der letzten „Hindernisse“ auf dem neuen Moe-​Moea-​Trail, an dem die Jungs seit etwa einem Jahr bauen. Der Plan war eigentlich, den Pfad schon Anfang des Jahres zu eröffnen. Das habe sich aber alles verzögert. Und wird jetzt auch noch eine Weile dauern.

