Bürgermeister Christian Baron: Amtsantritt in Schwäbisch Gmünd zum 1 . Dezember

Foto: hs

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat jetzt den Zeitplan für den Abschied des Landesbeamten Christian Baron in Esslingen und die Neubesetzung der Bürgermeister-​Stelle in Schwäbisch Gmünd abgesegnet.

Samstag, 10. Oktober 2020

Heino Schütte

Der am Mittwoch,. September, vom Gemeinderat zum zukünftigen Ersten Beigeordneten Gmünds Gewählte wird am Dienstag,. Dezember, in das verwaiste Amtszimmer einziehen. Bis dahin hat Christian Baron als Dezernent u.a. für das Gesundheitswesen im Landkreis Esslingen noch alle Hände voll zu tun. Denn der Bereich Esslingen gilt als der aktuell heftigste Corona-​Hotspot im Land. Die Zahl der Neuinfizierten wächst dort täglich extrem besorgniserregend.

