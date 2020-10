Gmünder Wochenmarkt am heutigen Morgen: Auffallend viele Besucher tragen freiwillig Maske

Foto: hs

Sehr auffallend und bemerkenswert: Erstaunlich viele Besucher des Wochenmarkts in Schwäbisch Gmünd haben sich zur Stunde (Samstagmorgen) freiwillig dazu entschlossen, ihre Einkäufe dort mit Alltagsmaske zu erledigen, um das Corona-​Virus in Schach zu halten.

Samstag, 10. Oktober 2020

Heino Schütte

Am Vorabend hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einer außerplanmäßigen und eindringlichen Fernsehansprache seine Landsleute dringend dazu aufgefordert, sich streng an die AHA-​Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) zu halten. Unter allen Umständen müsse ein Rückfall in einen erneuten Lockdown vermieden werden. Die Zuwachszahlen bei den Neuinfizierten ist in einigen Städten und Regionen, darunter Landkreis Esslingen und Stuttgart, bereits wieder dramatisch. Die Situation im Ostalbkreis und Schwäbisch Gmünd erscheint dagegen noch moderat. In Gmünd wurden am Freitag „nur“ zwölf akut an Corona Erkrankte gemeldet. Augenscheinlich haben sich sehr viele Gmünder auch ohne Anordnung der Behörden entschlossen, auf dem doch relativ engen Wochenmarkt wieder Maske zu tragen. Alle können genau jetzt noch freiwillig und eigenverantwortlich ihren Beitrag leisten, damit in den kommenden Wochen und Monaten nicht auch noch der Ostalbkreis zum Risikogebiet mit Zwangsmaßnahmen und Einschränkungen erklärt wird.

