Richtfest für die Nahwärme in Heubach

Der Heubacher Gemeinderat fasste den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften „Nahwärmeversorgung Heubach-​Nord“ am 3 . März einstimmig. Gestern war nun Richtfest des Projekts in der Böbinger Straße.

Samstag, 10. Oktober 2020

Edda Eschelbach

„Unsere Nahwärmeversorgung ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, und wir nutzen dafür die natürlichen Ressourcen unserer Region. Das ist möglich, weil wir mit der GEO einen kommunalen Partner haben, der sich langfristig für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort engagiert“, betonte Bürgermeister Frederick Brütting beim Richtfest der neuen Heizzentrale in Heubach. Welche Vorteile die Nahwärmeversorgung in Heubach hat, steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

