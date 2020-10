Feuerwehreinsätze: Vermeintlicher Gebäude– und ein echter Pkw-​Brand

Symbolfoto: hs

Die Abteilungen Innenstadt, Bettringen und Straßdorf der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd wurden am Samstag zu zwei Einsätzen gerufen.

Sonntag, 11. Oktober 2020

Heino Schütte

27 Sekunden Lesedauer



Am Schapfenbach in Bettringen wurde am Morgen ein Wohnhausbrand gemeldet. Dieser entpuppete sich jedoch als Reisighaufen, der in einer nahen Kleingartenanlage kontrolliert abgebrannt wurde. Der Zeuge, welcher die Feuerwehr alarmierte, hatte jedoch richtig gehandelt, weil es aus der Distanz tatsächlich so aussah, dass sich da gerade ein Gebäudebrand entwickelt. Am Abend dann Alarm für die Straßdorfer Feuerwehr. In der Alemannenstraße hatte ein Pkw aufgrund eines technischen Defekts am Motor Feuer gefangen. Mittels eines Feuerlöschers konnte jedoch ein Anwohner den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits eindämmen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



182 Aufrufe

108 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb