Zwei Feuerwehreinsätze im Remstal: Kran und Sprinter in Brand gesteckt

Am Sonntagmorgen gegen 4 . 30 Uhr musste die Feuerwehr Weinstadt-​Beutelsbach im Remstal gleich zweimal ausrücken. Offenbar hat dort ein Brandstifter sein Unwesen getrieben.

Sonntag, 11. Oktober 2020

Zunächst wurde in der Kaiserstraße ein brennender Kran gemeldet. Während der Löscharbeiten wurde dann in der Florianstraße ein PKW-​Brand gemeldet. Dort stand ein Mercedes Sprinter im Vollbrand. Eine Gefahr für das nahestehende Gebäude bestand nicht. Aufgrund der räumlichen Nähe wird aktuell von Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren kriminaltechnischen Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Feuerwehr Weinstadt war mit fünf Fahrzeugen undMann im Einsatz.

