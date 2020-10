Freizeit-​Tipps für die Region Böbingen

Foto: smm

Die Gemeinde Böbingen hat einen 84 -​seitigen Ratgeber für Freunde des Spazierengehens, des Wanderns und des Radfahrens veröffentlicht. Das „Büchle“ ist ab sofort für drei Euro im Böbinger Rathaus erhältlich. Zunächst wurde es in einer Auflage von 1000 Stück gedruckt.

Montag, 12. Oktober 2020

Marcus Menzel

28 Sekunden Lesedauer



12

13

Die Wegbeschreibungen stammen von Hermann Müller, Brigitte und Uwe Winkow, Walter Wörz, Dr. Egon Dick sowie Karl-​Erich Maier. Bei der Präsentation meinte Bürgermeister Jürgen Stempfle am Montag,. Oktober: „Das ‘Büchle’ hat gerade jetzt, in einer Zeit, in der die Leute da Urlaub machen, wo sie zuhause sind, eine besondere Bedeutung.“ Dieser Trend mache sich auch auf Messen, wie zum Beispiel der CMT, bemerkbar. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Dienstag,. Oktober.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



136 Aufrufe

113 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb