Mehr Schulbusse auch im Ostalbkreis

Nicht alle Schüler haben die Möglichkeit, zur Schule zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Und angesichts der nun kühleren Temperaturen ist die Anzahl jener Schüler, die mit dem Bus fahren, nochmals gestiegen. Foto: smm

Mit dem Start des neuen Schuljahres hatte das Verkehrsministerium Baden-​Württemberg ein Sonderprogramm zur Förderung zusätzlicher Schulbusse aufgelegt. Das Anliegen: Die unbürokratische Finanzierung zusätzlicher Schulbusse in den Kommunen. Auch im Ostalbkreis sind inzwischen Verstärkerbusse im Einsatz.

Das Verkehrsministerium und die kommunale Ebene sind sich einig: Das Corona-​Sonderprogramm Schulbusse des Landes sorgt für mehr Kapazitäten im Schülerverkehr in Baden-​Württemberg. Demnach hat die große Mehrheit der Stadt– und Landkreise im ÖPNV bereits Verstärkerfahrten wegen Corona im Einsatz oder zusätzliche Fahrten bestellt. Auch die Verantwortlichen im Ostalbkreis hatten das Problem – zu volle Schulbusse – und den Einsatz von Verstärkerbussen von Beginn an im Blick.





Was aktuell bei der Belegung der Busse gilt, wer die Kosten für die zusätzlichen Busse trägt und auf welchen Linien Maßnahmen bereits erfolgt bzw. vorgesehen sind, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



