Rettungseinsatz: Erneut ist am Fehrle-​Parkhaus eine Frau in die Tiefe gestürzt

Foto: hs

Innerhalb von nur einer Woche hat sich am Fehrle-​Parkhaus am Bahnhof erneut eine Tragödie abgespielt. Eine Frau ist in die Tiefe gestürzt. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Polizeibeamte und Notarzt kämpften an der Unglücksstelle um das Leben der lebensgefährlich Verletzten. Sie verstarb am Abend im Krankenhaus.