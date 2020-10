Aktive Coronafälle im Ostalbkreis steigen

Wie die Landkreisverwaltung informiert, haben sich Stand heute ( 13 . Oktober) seit Beginn der Corona-​Pandemie 2169 Personen im Ostalbkreis mit COVID-​ 19 infiziert. Das sind zehn Neuinfektionen mehr als am Montag noch verzeichnet waren. Inzwischen sind 75 aktive Fälle beim Gesundheitsamt des Ostalbkreises registriert, vor einer Woche waren es noch 49 . Auch die Schulen im Ostalbkreis sind zunehmend von Coronafällen betroffen, die derzeit allerdings noch, wenn auch mit erheblichem personellen Aufwand vom Gesundheitsamt nachverfolgt werden können.

Dienstag, 13. Oktober 2020

Nicole Beuther

43 Sekunden Lesedauer



25

42

3

4

Das Landratsamt informiert über das Infektionsgeschehen an Schulen und Kitas fortlaufend auf seiner Homepage unter der Rubrik „Aktuelles zum Coronavirus“, die von der Startseite aus zu erreichen ist. Aktuell wurden an der Fachschule für Technik — Maschinentechnik am Beruflichen Schulzentrum Aalen in einer Klasse zehn vonPersonen, die nach einem Coronafall in der Klasse in Quarantäne sind, ebenfalls positiv auf Corona getestet. Auch an der Uhlandschule Bettringen wurde eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet. In der Folge sind eine weitere Lehrkraft undSchülerinnen und Schüler einer Klasse der Klassenstufeund einer Klasse der Klassenstufein Quarantäne.

