Frank Schmidt krankheitsbedingt in Aue wohl nicht auf der FCH-​Trainerbank

Im Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue an diesem Sonntag ( 13 . 30 Uhr) wird der Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim krankheitsbedingt aller Voraussicht nach auf Trainer Frank Schmidt verzichten müssen.

Dienstag, 13. Oktober 2020

Der-​Jährige muss sich wegen einer Entzündung im Bauchraum seit diesem Dienstag stationär im Krankenhaus behandeln lassen. Bis zu seiner Rückkehr wird Schmidt von Co-​Trainer Bernhard Raab vertreten. DerJahre alte Fußballlehrer wird die Mannschaft gemeinsam mit dem übrigen Trainerteam um Dieter Jarosch, Bernd Weng und Said Lakhal auf die Partie vorbereiten und dann in Aue die Verantwortung an der Seitenlinie tragen.„In allererster Linie geht es jetzt darum, dass sich Frank entsprechend auskuriert, um dann wieder vollständig fit und gesund zur Mannschaft stoßen zu können“, erklärt Holger Sanwald. „Bis dahin sind wir mit Bernhard Raab als seinem Stellvertreter und unserem gesamten Trainerteam bestens aufgestellt, um in Aue möglichst erfolgreich zu sein“, so der FCH-​Vorstandsvorsitzende weiter.

