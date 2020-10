Weihnachten im Schuhkarton: Im Corona-​Jahr besonders segensreich

Da macht auch Corona keine Ausnahme: Wenn eine Naturkatastrophe oder eine Krankheitswelle über ein Land oder einen Kontinent herein bricht, dann sind es in der Regel die Ärmsten der Armen, die am meisten darunter zu leiden haben. Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die der Evangelische Verein heuer mit größerem Aufwand realisieren muss, ist daher in diesem Jahr besonders wichtig.

Ab sofort und bis zum 16 . November – also noch rund vier Wochen – können in der Eutighofer Straße 15 direkt im Paul-​Gerhardt-​Haus Päckchen abgegeben werden. Als Inhalt der „Schuhkartons“ eignen sich Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikel und Süßigkeiten, die für Kinder im Alter zwischen zwei und 14 Jahren in Frage kommen.







Wie alles genau funktioniert und wie man statt mit Sachspenden auch mit Geld die Aktion unterstützen kann, steht am 14 . Oktober in der Rems-​Zeitung!



