126 Schüler in Quarantäne

Eine Lehrkraft und ein Schüler der Franz-​von-​Assisi-​Schule Waldstetten wurden positiv auf das Corona-​Virus getestet — 126 Schüler befinden sich aus diesem Grund in Quarantäne. Nachdem eine Lehrkraft positiv auf das Corona-​Virus getestet wurde, sind 102 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen der Klassenstufen 5 , 6 , 7 und 8 sowie mindestens zwei Lehrkräfte als Kontaktpersonen 1 . Grades in Quarantäne. Ein Mitglied einer 10 . Klasse wurde ebenfalls positiv auf Corona getestet, 24 weitere Schülerinnen und Schüler der Klasse sind in Quarantäne.

Mittwoch, 14. Oktober 2020

Nicole Beuther

Bereits am Dienstag teilte das Landratsamt mit, dass an der Uhlandschule (Grund– und Werkrealschule) Bettringen eine Lehr-​/​Betreuungskraft positiv auf Corona getestet wurde. In der Folge sind eine Lehrkraft undSchülerinnen und Schüler einer Klasse der Klassenstufeund einer Klasse der Klassenstufein Quarantäne.Einen weiteren Fall gab es am Parler-​Gymnasium Schwäbisch Gmünd: Hier wurde ein Mitglied der Kursstufepositiv getestet, die Ermittlungen des Gesundheitsamts dauern noch an.

