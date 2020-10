Kläranlage in Alfdorf eingeweiht

Am späten Dienstagnachmittag wurde die Erweiterung der Kläranlage beim Leinecksee in Pfahlbronn im Beisein von Regierungspräsident Wolfgang Reimer eingeweiht. Rund 5 , 5 Millionen Euro wurden dort investiert, das Regierungspräsidium hat sich mit 3 , 1 Millionen Euro an den Kosten beteiligt.

„Gut Ding will Weile haben“, sagte Ingenieur Matthias Strobel (Abtsgmünd) bei der Einweihung der Kläranlage am Leinecksee in Pfahlbronn und erinnerte dabei an die Grundsteinlegung im Jahr. Endgültig abgeschlossen wird das fünfeinhalb Millionen Euro teure Projekt aber erst im nächsten Jahr, wenn dann die Kläranlage Alfdorf vollends angeschlossen ist. Bürgermeister Ronald Krötz sagte, dass natürlich die Einweihung so einer Kläranlage nicht den Charme habe wie die Einweihung einer Schule, einer Sport– oder Kulturhalle oder eines Kindergartens. Aber die Abwasserbeseitigung sei nicht nur eine Pflichtaufgabe, sondern die Grundvoraussetzung für all die genannten anderen Einrichtungen. Für die Zukunft sei man damit bestens gerüstet und er danke allen, die zum Gelingen beigetragen und Hand in Hand gearbeitet haben.

