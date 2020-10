Tötungsversuch in der Prodi-​Werkstatt

Foto: gbr

Am späten Vormittag versuchte ein Mann in der Prodi-​Werkstatt in der Waldstetter Rechbergstraße eine Frau zu erstechen. Das Opfer kam schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus; der Täter wurde von der Polizei auf der Flucht festgenommen.

Mittwoch, 14. Oktober 2020

Gerold Bauer

Die Polizei eilte mit einem großen Aufgebot zum Tatort und sperrte das Gelände ab. Über die genauen Tatumstände war vor Ort noch nichts zu erfahren — lediglich dass es sich um eine Stichverletzung handelt und dass die Tatwaffe vermutlich ein Messer war. Die Polizei hat angekündigt, dass es nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft nähere Auskünfte geben soll.







Die RZ wird es umgehend melden, wenn es neue Erkenntnisse gibt!



