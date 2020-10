94 -​Jährige in ihrer Wohnung umgebracht

Am Mittwochabend wurde in Schwäbisch Hall eine 94 -​jährige Frau tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Nach den polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Seniorin Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.

Donnerstag, 15. Oktober 2020

Gerold Bauer

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Soko Ring mit etwaBeamten eingerichtet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn (Außenstelle Schwäbisch Hall) und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidium Aalen laufen derzeit auf Hochtouren.

