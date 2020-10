Landestheater zeigt den guten Menschen von Sezuan im Stadtgarten

Das Landestheater Tübingen zeigte „Der gute Mensch von Sezuan“ im Stadtgarten und zeigte eine coronagerechte, aber kreative Fassung. Dabei wird eine eindeutige Botschaft von Berthold Brecht herausgearbeitet.

Nur das Gute wollen ist naiv, solange die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. Diese Erkenntnis liegt Brechts gutem Menschen von Sezuan zugrunde und deshalb hat er den Schlussappell verfasst.





Am Mittwoch gastierte das Landestheater Tübingen mit dem Brechtstück im Stadtgarten und zeigte eine coronagerechte, aber durchaus kreative Fassung. Die Stadt Sezuan, das sindKojen, in welchen die Bürger leben. Der Tabakladen als Ort des Guten wird herausgelöst, das Fabrikkontor, in welchem die bestehenden Verhältnisse tradiert werden, ist fester Bestandteil des städtischen Gefüges. Es ist eine Koje, die beides darstellt, sie wird von beiden Seiten genutzt und ist damit Symbol für die Einheit von Wollen und Müssen.

