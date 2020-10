Neandertaler in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

In den Schlattäckern fanden in den vergangenen Tagen Sondergrabungen von Archäologen der Universität Tübingen unter der Leitung von Prof. Dr. Harald Floss statt. Dieser widmet sich seit Jahren der Erforschung des Freilandpaläolithikums im Lande.

Donnerstag, 15. Oktober 2020

Gerhard Nesper

33 Sekunden Lesedauer



2000

18

000

12

000

Bei einem Ortstermin am Donnerstag auf einer kleinen Fläche beim Schlatthof bezeichnete Bürgermeister Michael Rembold es als große Ehre, dass Professoren, Doktoren und Doktoranden der Universität Tübingen in der Gemeinde zu Gast seien. Zu verdanken sei dies Adolf Regen, der dort viele wertvolle historische Stücke gefunden und rund, von denen ein Teil aus dem Magdalénien stammt, einer Kulturstufe zum Ende der Altsteinzeit (ca.bisv. Chr.), der Uni überlassen habe. Professor Dr. Harald Floss betonte, dass es belegt sei, dass Waldstetten vor mehreren zehntausend Jahren von Neandertalern belebt gewesen sei. Ausführlicher Bericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



101 Aufrufe

134 Wörter

29 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb