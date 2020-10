St. Katharina in der Weststadt: Bezahlbarer Wohnraum

Foto: nb

Der Zahn der Zeit nagt an den vier Gebäuden, die einst als Siechenspital dienten. Doch die Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft, die 1999 den Gebäudekomplex St. Katharina (außer der Kapelle) in der Weststadt erworben hat, hat es sich zum Ziel gesetzt, dieses schöne Stückchen Gmünder Geschichte zu erhalten.

Donnerstag, 15. Oktober 2020

Nicole Beuther

33 Sekunden Lesedauer



2012

360

2021





Welche Arbeiten notwendig sind und was bei den anderen Gebäuden geplant ist, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Dem früheren Spitalpfründhaus hat sich die VGW schon vor einiger Zeit angenommen, erste Konzepte gab es. Ein weiteres Gebäude, das frühere Armenhäusle, ist vermietet. Im Mittelpunkt des Pressegesprächs am Donnerstag stand nun das Gebäude neben der Kapelle (in der die Rumänisch-​Orthodoxe Kirchengemeinde von Gmünd untergebracht ist): Die frühere Hofmeisterei. Unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher Aspekte wird hier auf rundQuadratmetern bis Mittehochwertiger und gleichzeitig bezahlbarer Wohnraum geschaffen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



119 Aufrufe

135 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb